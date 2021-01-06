Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронцям негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Доручив Службі безпеки та іншим правоохоронцям негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу. Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що у держави є чіткий план вакцинації – спочатку щеплення отримають люди з груп ризику та ті, хто на передовій у боротьбі з ковідом.

“За контрабанду і контрафакт має бути покарання”, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ЗМІ була поширена інформація, що в Україні нібито розпочалася “підпільна VIP-вакцинація” чиновників та бізнесменів. Видання твердить, що йдеться про вакцину компаній Pfizer і BioNTech, яку “нелегально завезли до України”.

За даними журналістів “Страни”, за таку підпільну вакцинацію бізнесмени та політики нібито платять чималі гроші: одне щеплення коштує від 1 до 3 тисяч доларів.

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити цю інформацію.

Він запевнив, що буде вакцинуватися лише коли вакцина офіційно надійде в Україну.

“Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки”, – написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.