Президент України Володимир Зеленський дав розпорядження призупинити всі польоти літаків АН-26 до з'ясування причин катастрофи біля аеродрому в Чугуєво (Харківська область).

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Олег Татаров.

Доручення президента виконують міністр оборони і керівник Генштабу.

“Президент дав доручення призупинити будь-які польоти із залученням аналогічних літаків до з’ясування причин трагедії. І міністр оборони, і керівник Генерального штабу доручення вже почали виконувати”, – розповів Татаров.

Крім цього, за дорученням президента, правоохоронні органи перевірять оборонні контракти і посилять контроль за розслідуванням злочинів у сфері оборони з купівлі та обслуговування військової техніки.

Наразі на місці авіакатастрофи працюють близько 50 прокурорів.

Також, на місці працюють експерти з Міністерства оборони, МВС, Мін’юсту, служби військового правопорядку.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.