Президент України Володимир Зеленський особисто поінформував Національне агентство з попередження корупції про порушення законодавства. Він вчасно не задекларував покупку і продаж облігацій внутрішньої держпозики.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як наголошується, в 2019 році родина президента отримала гроші в рахунок погашення вартості ОВДП на суму 5,1 млн гривень і купила облігацій ще на 5,2 млн гривень.

“Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП. Однак до реєстру не надходили такі повідомлення”, – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, за це порушення передбачена відповідальність згідно зі статтею 172-6 Адміністративного кодексу (Порушення вимог фінансового контролю). Санкція – штраф від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, ще кандидат в президенти України Володимир Зеленський раніше заявляв, що готовий піти у відставку, якщо хто-небудь з його партнерів виявиться замішаний в корупційних схемах. Зеленський також пообіцяв добровільно піти у відставку, якщо коли-небудь порушить закон.

“Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам”, – заявив Зеленський.