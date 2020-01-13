Зеленський призначив Бородянського, Лероса і Борзова в раду «Мистецького арсеналу»

Про це свідчить указ, опублікований на сайті Президента України.

Головою Ради призначили міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського.

Відзначимо, що до складу Ради увійшли дружина глави держави Олена Зеленська, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца і радник президента нардеп Гео Лерос.

Крім цього до Ради входять: гендиректор “Мистецького арсеналу” Олеся Островська-Люта, керівник Державного управління справами, відомого як ДУСя, фігурант квартирного скандалу в столиці Сергій Борзов, який намагався видалити компромат в Інтернеті, письменник Вахтанг Кебуладзе, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд і гендиректор Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків Катерина Чуєва.

Відповідно до документа до Ради увійшли: заступник генерального директора Національного художнього музею України Ольга Балашова, експерт з музейної справи Зеновій Мазурик, виконавчий директор ГО “Центр економічної стратегії Гліб Вишлінський, журналіст, культуролог Вадим Карп’як, голова правління ГО “Український центр розвитку музейної справи” Владислав Піоро, вчений-економіст Олександр Пасхавер.