Відповідний указ №151/2020 опубліковано на сайті Глави держави.

“Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації”, – йдеться в указі.

Раніше своїм указом Зеленський звільнив Олексія Петрова з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.

Олексій Геннадійович Петров — український офіцер спецслужб, генерал-майор та Заслужений юрист України.

14 лютого 2017 року Указом Президента України призначений керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. На цьому посту він змінив Віталія Найду.

27 серпня 2019 року звільнений з посади керівника Департаменту контррозвідки і був призначений начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.

За даними Bihus.info, перед першим туром президентських виборів Петров приватизував службову квартиру площею понад 170 кв м у центрі Києва.

Наприкінці грудня 2019 року Зеленський повідомив, що вирішив відправити у відставку глав двох ОДА – Закарпатської (Бондаренка) і Львівської (Маркіяна Мальського), призначених ним влітку.

“Я прийняв рішення їх звільнити. Не тому, що вони якісь люди не досвідчені або не чисті на руку, як то кажуть, а тому, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату”, – аргументував своє рішення Зеленський.