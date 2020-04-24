Відповідний указ №155/2020 опубліковано на сайті Глави держави.

“Призначити Федоріва Віталія Васильовича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації”, – йдеться у документі.

Попереднім указом Зеленський увільнив Федоріва від тимчасового виконання обов’язків голови Івано-Франківської ОДА.

Віталій Федорів народився 1977 року в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю “Економіка підприємства”, (інженер-економіст), у 2004 році – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю “Державна служба” (магістр державної служби). З 2001 року працював у структурах Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області. З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020-го – тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Як відомо, на початку лютого 2020 року Володимир Зеленський звільнив Дениса Шмигаля з посади голови Івано-Франківської ОДА після його призначення віцепрем’єр-міністром, міністром розвитку громад та територій України. Очільником ОДА Шмигаль працював з 2 серпня 2019-го.