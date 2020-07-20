Президент Володимир Зеленський призначив колишнього віцепрем'єрміністра та міністра закордонних справ Вадима Пристайка послом України у Великій Британії.

Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 20 липня, Глава держави своїм указом звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та Постійного представника України при Міжнародній морській організації (ІМО).

На посаду посла України у Великій Британії був призначений Вадим Пристайко.