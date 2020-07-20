Про це повідомляють #Букви.
У понеділок, 20 липня, Глава держави своїм указом звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та Постійного представника України при Міжнародній морській організації (ІМО).
На посаду посла України у Великій Британії був призначений Вадим Пристайко.
- Нагадаємо, Вадим Пристайко обіймав посаду міністра закордонних справ уряді Олексія Гончарука. Пізніше в уряді Дениса Шмигаль був віцепрем’єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції (з 4 березня по 4 червня).
- Раніше Пристайко обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента Володимира Зеленського.
- #Букви розповідали, що відомо про Вадима Пристайка.