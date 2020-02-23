Відповідне розпорядження Зеленського опубліковано на сайті глави держави.
“Призначити Гуменюка Василя Васильовича головою Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області”, – йдеться в розпорядженні.
Гуменюку 30 років. Гуменюк активно підтримував Володимира Зеленського на президентських виборах і навіть балотувався в народні депутати від “Слуги народу” в 192 окрузі.
На момент балотування був директором “Центру культури і дозвілля” в Ярмолинцях.
Гуменюк був учасником команди “Вінницькі”, яка виступала в шоу “Ліга сміху”. Найбільше він запам’ятався в номері, в якому жартував про розмір жіночих грудей.
“Відчуваю велику відповідальність і надію багатьох на зміни. За цей час я помічав, що найбільше боліло у людей те, що їх не чують і не хочуть намагатися вирішувати їх проблеми, саме тому першим завданням перед собою ставлю налагодити комунікацію народу з владою. У найближчі дні після вступу на посаду буде налагоджена комунікація з жителями і кожне звернення буде отримано та оброблено. Запрошую всіх небайдужих людей, які готові змінювати наш район – міняти його разом”, – написав Гуменюк в Facebook.
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