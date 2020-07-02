Відповідний указ №263/2020 оприлюднено на сайті глави держави

“Призначити Погорельцева Сергія Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Іспанія”, – йдеться в документі.

Попереднім указом №262/2020 Президент звільнив з цієї посади Анатолія Щербу. Анатолій Щерба був призначений послом України в Іспанії указом президента Петра Порошенка в березні 2016 року.

Сергій Погорельцев народився 17 вересня 1964 року в Києві. У 1986 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Шевченка, факультет романо-германської філології, за фахом – перекладач з іспанської та англійської мов, викладач іспанської мови.

До цього Погорельцев обіймав посаду директора Департаменту консульської служби МЗС. Раніше він вже обіймав посаду посла України в Іспанії – з липня 2012 року по листопад 2013 року.