Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 24 грудня.

“Призначити Тарасюка Бориса Івановича постійним представником України при Раді Європи”, – йдеться в указі №943/2019.

Борис Тарасюк двічі був міністром закордонних справ України (1998-2000 рр., 2005-2007 рр.). Він є засновником і директором Інституту євро-атлантичного співробітництва (2001 г.).

Також Борис Тарасюк очолював депутатську групу з міжпарламентських зв’язків з Польщею, подав у відставку в липні 2016 року через незгоди з польським законом “Про Інститут національної пам’яті”. У 2017 році увійшов до складу групи міжпарламентських зв’язків з Угорщиною.