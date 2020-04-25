Відповідний указ №157/2020 опубліковано на сайті Глави держави.

“Призначити Осипчука Івана Івановича начальником управління Служби безпеки України в Кіровоградській області”, – йдеться в документі.

Місцеве видання CBN пише, що Осипчук народився в 1985 році. До призначення працював заступником начальника управління внутрішньої безпеки СБУ.

У державному реєстрі є декларація його дружини за 2018 рік, в якій зазначено, що вона працює в органах прокуратури Київської області. Також згідно з декларацією, чоловік Іван Осипчук, який працює в СБУ, має річну зарплату 222 тисячі гривень.

17 квітня Зеленський звільнив з посади начальника цього управління Олексія Петрова. 22 квітня він був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації.