Відповідний указ опублікований на сайті Глави держави.

Відповідно до указу № 169/2020 “Питання Національної ради реформи й Виконавчого комітету реформ”, підписаного Президентом 7 травня, Міхеїл Саакашвілі призначений головою Виконавчого комітету реформ.

“Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни”, — сказав Зеленський, коментуючи це рішення.

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Довідка. Національна рада реформ — консультативно-дорадчий орган при Президентові України, який займається питаннями стратегічного планування та узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

До складу ради входять: голова парламенту, прем’єр-міністр України, перший віцепрем’єр, віцепрем’єр та інші члени Кабміну, які очолюють міністерства, секретар Ради нацбезпеки й оборони, голова Офісу Президента, голова Виконавчого комітету реформ та його заступник. Також можуть входити голова Нацбанку України, голови парламентських комітетів та 4 представники громадських об’єднань.

Виконавчий комітет реформ — допоміжний орган при Президентові України, основними завданнями якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторингу реалізації реформ. Голова Комітету та його заступник є членами Нацради реформ.

Про те, що влада хоче призначити колишнього президента Грузії віцепрем’єром з реформ в Уряді Дениса Шмигаля, стало відомо 22 квітня.

Саакашвілі стверджував, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати переговірником із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Саакашвілі також розраховував, що вже 30 квітня Верховна Рада проголосує за його призначення віцепрем’єр-міністром України, але цього не відбулося.