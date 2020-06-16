Відповідні укази №228/2020 та №227/2020 опубліковані на сайті Глави держави.
У вівторок, 16 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення свого радника Руслана Демченка з посади.
Іншим указом Глава держави призначив Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.
Нагадаємо, раніше Руслан Демченко як радник п’ятого Президента України Петра Порошенка представляв Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську. У липні 2019 року Президент України Володимир Зеленський звільнив і перепризначив Руслана Демченка на посаду радника Президента.
- У січні 2020 року журналісти проєкту “Схеми: корупція в деталях” повідомили, що Володимир Зеленський призначив у владу ряд чиновників з уряду Миколи Азарова, які потрапляють під дію закону України “Про очищення влади” (люстрації) та перебували разом з Андрієм Богданом (колишнім керівником Офісу Зеленського) в складі урядової делегації на чолі з прем’єром Азаровим в Санкт-Петербурзі. Візит відбувся напередодні зупинки євроінтеграції, що дало старт Революції гідності. Йшлося, зокрема, про Руслана Демченка, Сергія Камишева, Інну Ємельянову та Володимира Єльченка. Їхні імена — в люстраційному списку, оприлюдненому Міністерством юстиції.