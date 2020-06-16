Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади свого радника і призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Відповідні укази №228/2020 та №227/2020 опубліковані на сайті Глави держави.

У вівторок, 16 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення свого радника Руслана Демченка з посади.

Іншим указом Глава держави призначив Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, раніше Руслан Демченко як радник п’ятого Президента України Петра Порошенка представляв Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську. У липні 2019 року Президент України Володимир Зеленський звільнив і перепризначив Руслана Демченка на посаду радника Президента.