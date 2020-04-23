Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час наради, присвяченої питанням національної безпеки і оборони країни, представив нового заступника керівника ОП Романа Машовця.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як повідомляється, одним з головних завдань Машовця на посаді є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки і оборони країни та іншими важливими документами.

У свою чергу, Машовець підкреслив важливість перегляду окремих документів, що стосуються оборонно-безпекового сектору. За його словами, необхідно налагодити чітку координацію і взаємодію між законодавчою і виконавчою гілками влади, а також Офісом президента для системної роботи над вирішенням актуальних проблем галузі.

Довідка. Роман Машовець народився в 1976 році. Закінчив Військово-дипломатичну академію. Ветеран військової розвідки і спеціального призначення. З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.