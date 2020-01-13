Президент Володимир Зеленський призначив до складу ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" першу леді Олену Зеленську.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

Усього до ради увійшли 16 осіб, її головою призначено міністра культури Володимира Бородянського.

Також у її складі, крім Зеленської, заступниця гендиректора Національного художнього музею України Ольга Балашова, керівник державного управління справами Сергій Борзов, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, виконавчий директор “Центру економічних стратегій” Гліб Вишлінський, журналіст і культуролог Вадим Карп’як, філософ і письменник Вахтанг Кебуладзе, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, нардеп і радник президента України Гео Лерос, експерт з музейної справи Зеновій Мазурик, голова правління “Українського центру розвитку музейної справи” Владислав Піоро, гендиректорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта, вчений-економіст Олександр Пасхавер, директор “Одеського художнього музею” Олександр Ройтбурд і гендиректорка Національного музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків Катерина Чуєва.

Раніше повідомлялося, що Марина Порошенко пішла з поста глави Української культурного фонду. За її словами, звільнення було ініційовано міністром Бородянським та Офісом президента.

“Претензія до мене одна – моє прізвище”, – повідомила вона.