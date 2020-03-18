Президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Про це він сказав у своєму зверненні до українців, яке опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.

“Набагато швидше за вірус поширюються фейки про нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні — брехня”, – сказав президент.

Він закликав усіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації — офіційним сторінкам МОЗ, уряду, Верховної Ради, Офісу президента України.

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Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ закликало українців довіряти тільки офіційним повідомленням органів влади і повідомляти про фейки щодо коронавірусу.