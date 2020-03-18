Про це він сказав у своєму зверненні до українців, яке опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.
“Набагато швидше за вірус поширюються фейки про нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні — брехня”, – сказав президент.
Він закликав усіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації — офіційним сторінкам МОЗ, уряду, Верховної Ради, Офісу президента України.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ закликало українців довіряти тільки офіційним повідомленням органів влади і повідомляти про фейки щодо коронавірусу.
- Раніше у Мережі почали поширювати фейк про те, що нібито ввечері над Києвом (і іншими містами) вертольоти будуть розпорошувати ліки або дезінфікуючі засоби проти COVID-19.