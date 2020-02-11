Зеленський назвав «історію з собакою» за участю депутата Брагар дуже непривабливою

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що відчуває провину за помилки і невдалі висловлювання народних депутатів з фракції "Слуга народу".

Про це він сказав в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Для мене, якщо депутат нашої фракції “зашквариться”, тоді я відчуваю провину на себе. Тому що це людина з фракції “Слуга народу”. Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, всіх мажоритарників. Ми говорили, що буде очищення – і ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних ти повинен підтримувати, а з іншими – спокійно розлучатися. спокійно говорити – “ти не можеш бути обличчям нашої партії”, – сказав він.

Зеленський назвав “історію з собакою” за участю депутата Євгена Брагара дуже непривабливою.

“Але в цьому випадку давайте подивимося. Я його знаю, я з ним спілкувався, він працював в нашому штабі, він історик, аспірант в Інституті Шевченко. Розумна людина, але дуже молодий. Я завжди підтримую молодих людей, але бачимо, що буває” , – пояснив він.

Президент вказав, що ситуація з мажоритарниками, яких набрали як “людей з народу” є окремою історією.

“Є регіон, хто хоче, там заповнюють дані, давайте їх перевіряти, їх перевіряли наші штаби. Я дивився – чистий? Чистий. Довідки служби безпеки, МВС – все було чисто. Поки я не пішов в політику, я не міг собі уявити, що людина за гроші може змінювати свою навіть не анкету – свою біографію. Тобто почистили інформацію. Є такі люди”, – зазначив він.