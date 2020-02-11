Зеленський назвав «історію з собакою» за участю депутата Брагар дуже непривабливою

Про це він сказав в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
“Для мене, якщо депутат нашої фракції “зашквариться”, тоді я відчуваю провину на себе. Тому що це людина з фракції “Слуга народу”. Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, всіх мажоритарників. Ми говорили, що буде очищення – і ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних ти повинен підтримувати, а з іншими – спокійно розлучатися. спокійно говорити – “ти не можеш бути обличчям нашої партії”, – сказав він.
Зеленський назвав “історію з собакою” за участю депутата Євгена Брагара дуже непривабливою.
“Але в цьому випадку давайте подивимося. Я його знаю, я з ним спілкувався, він працював в нашому штабі, він історик, аспірант в Інституті Шевченко. Розумна людина, але дуже молодий. Я завжди підтримую молодих людей, але бачимо, що буває” , – пояснив він.
Президент вказав, що ситуація з мажоритарниками, яких набрали як “людей з народу” є окремою історією.
“Є регіон, хто хоче, там заповнюють дані, давайте їх перевіряти, їх перевіряли наші штаби. Я дивився – чистий? Чистий. Довідки служби безпеки, МВС – все було чисто. Поки я не пішов в політику, я не міг собі уявити, що людина за гроші може змінювати свою навіть не анкету – свою біографію. Тобто почистили інформацію. Є такі люди”, – зазначив він.
Нагадаємо, що раніше народний депутат України від партії “Слуга народа” Євген Брагарь в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.
“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно … Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно оплатити”, – сказав депутат.
Ці слова нардепа викликали чималу критику в соцмережах і осуд з боку його ж фракції.
Сама пенсіонерка тоді заявила про своє розчарування політикою чинної влади.
- Депутат від фракції “Слуги народу” Євгеній Брагар, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комунальні послуги, заявив, що “він ще не навчився відповідати на чутливі питання“.
- У фракції “Слуги народу” перепросили за висловлювання свого нардепа Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг.
- Раніше Євгеній Брагар написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.