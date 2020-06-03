Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“На базі Ради національної безпеки України я дав доручення минулого тижня, зараз підбираються кадри. Ми дали 10 днів. На наступному тижні у нас на базі РНБО буде комісія, до складу якої я теж буду входити. Прийдуть люди, які вже мають прийти зі стратегією. у нас буде не просто міністр ОПК, у нас буде віце-прем’єр з ОПК і по промисловості. І повинен бути віце-прем’єр, тому що він повинен мати не тільки вертикаль як міністр, а й контролювати кілька підприємств”, – сказав президент.

Водночас Зеленський закликав пропонувати кандидатури на посаду і заявив, що вже зустрічався з цього приводу з народним депутатом 7 скликання Віталієм Немилостивим.

“Він – одна з кандидатур, які ми бачимо”, – уточнив голова держави.