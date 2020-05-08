Президент України Володимир Зеленський назвав помилкою рішення Грузії відкликати свого посла для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі до Національної ради реформ.

Таку заяву глава держави зробив на брифінгу в Луганській області.

Зеленський уточнив, що Україна у відповідь не буде відкликати свого посла.

“Я можу сказати, що у нас із Грузією, з грузинським народом прекрасні відносини. Ми, незважаючи ні на що, не будемо ні на які консультації відкликати нашого посла (в Грузії, – ред.) в Україну. Тому що відносини між нашими країнами довші за будь-яке керівництво будь-якої країни. Мені здається, що це помилка грузинської сторони. Мені здається, що після консультацій усі сторони зрозуміють, що в кожній державі кадрова політика стосується тільки тієї держави і тих громадян, які живуть у цій державі”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що призначення Саакашвілі є внутрішнім питанням України.

“Я думаю, що це наше рішення, наша внутрішня політика. Пан Саакашвілі є громадянином України, він має український паспорт. І я є президентом України, який призначив його головою виконкому ради реформ при президенті України. Ось і все”, – наголосив Зеленський.

(На відео – з 2:50)

Раніше сьогодні стало відомо, що Грузія має намір відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.