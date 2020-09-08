Про це він сказав сьогодні під час робочої поїздки до Сумської області.

“У нас має бути засідання радників “нормандського формату” 11 вересня. Чекаємо там на певні пропозиції, певні рішення”, – зазначив Зеленський.

Водночас, він не повідомив ніяких деталей зустрічі.

(На відео з 26:20)

Напередодні повідомлялося, що зустріч у “нормандському форматі” на рівні радників глав держав, яка мала відбутися у п’ятницю, 28 серпня, перенесли.