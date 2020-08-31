Президент Володимир Зеленський назвав мікробами і бактеріями народних депутатів "Слуги народу", які забули для чого потрапили до Верховної Ради.

Про це він заявив у своєму виступі на позачерговому з’їзді партії “Слуга народу”.

Зеленський зазначив, що монобільшість “є, і вона існує”.

“Деякі люди забули, як вони сюди (до Верховної Ради,– ред.) потрапили і для чого. Це теж є. Вони мікроби, вони бактерії в вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. І я впевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, навіть не згадає їхніх імен”.

Він також наголосив, що попереду ще дуже багато роботи, і політсила повинна виконати все, що обіцяла.

“Але багато чого і не зроблено, тому розслаблятися зарано”, – додав президент.