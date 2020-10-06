Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетним питанням на саміті з Євросоюзом 6 жовтня мають стати санкції проти Росії.

Своїми очікуваннями від саміту він поділився в інтерв’ю виданню Politico Europe. Повна версія інтерв’ю опублікована на сайті президента.

“Якщо говорити неформальною мовою, санкції – це питання номер один. Підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності з боку ЄС залежить від потужної санкційної політики, спрямованої проти агресії Російської Федерації. Ви знаєте, що у нас війна на сході… Це велика підтримка для України на геополітичному рівні. А вона пов’язана з економікою. Тому санкції – це номер один”, – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, ще одне питання, яке планується підняти на саміті, – це “доступ до ринків”.

“Нам дуже важлива економічна підтримка ЄС після того, як багато років економіка України була спрямована на імпорт та експорт товарів з/у Росію. Від початку війни майже весь експорт України було переформатовано на країни ЄС. Тому нам потрібен вільний та чесний доступ на ринки, щоб ЄС відчував нас як повноцінних партнерів”, – пояснив Зеленський.

Він запевнив, що курс України до Євросоюзу “незмінний”.

“Курс України незмінний – до ЄС, стати членом Євросоюзу. Ми хочемо – особливо зараз, у час COVID-19 та кризи, – щоб ЄС підтримував нас у цьому. Ми кажемо не лише про доступ на ринки, а й про “промисловий безвіз” , – наголосив глава держави.

Зеленський уточнив, що під час саміту запропонує допомогу України у виробництві вакцин від коронавірусу COVID-19.

Варто відзначити, що в скороченій англомовної версії інтерв’ю на сайті Politico не наводиться цитата щодо санкцій, але відзначається, що Україна проситиме ЄС “продовжувати або навіть посилити підтримку в триваючому конфлікті з Росією – шляхом збереження жорстких санкцій проти Москви і подальшого розвитку економічних і політичних зв’язків із Києвом”.