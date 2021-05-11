Президент Володимир Зеленський заявив, що стратегічним курсом для України є набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

Про це він сказав журналістам на всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.

“Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Також ми повинні забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору”, – повідомив глава держави.

За словами президента, Україна повинна якомога швидше досягти “достатньої взаємосумісності збройних сил та інших складових сектору безпеки й оборони з відповідними структурами держав Альянсу і отримати запрошення до ПДЧ в НАТО”.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що, якщо Росія піде на повномасштабне вторгнення у вересні, то це буде світова війна. Перед цим глава держави сказав, що була ймовірна загроза вторгнення російських військ до України, “проте на сьогодні це зупинилося”.