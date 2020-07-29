Президент Володимир Зеленський заявив, що серед претендентів на посаду глави української делегації в ТКГ - перший президент України Леонід Кравчук і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це глава держави заявив на брифінгу.

За його словами, головою ТКГ повинна бути людина, яку поважають.

Рішення про призначення буде прийнято в найближчі дні.

“Треба знайти баланс. Людина, з якою розмовляє Росія, яку поважають в Україні, яка не зрадить Україну в складні моменти, людина з досвідом. Цей вибір – це не просто чергова посада, це один з найскладніших кадрових виборів”, – заявив президент.