Президент України Володимир Зеленський прокоментував процедуру відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. За його словами, це внутрішньофракційне питання.

Про це він сказав під час з’їзду фракції “Слуга народу” в Трускавці.

Президент зазначив, що Разумков не повинен був обговорювати питання щодо своєї відставки у медіа, оскільки воно було внутрішньофракційним.

“Питання Дмитра Олександровича (Разумкова, – ред.) для мене не питання… Я вважаю, що питання внутрішньофракційне. Я вважаю, що велика помилка з боку Дмитра чи його консультантів, в тому, що він виносить це питання в медіа… Для мене все просто: якщо ми боремося з олігархами, підпиши закон, якщо не підписуєш – шукай іншу команду”, – пояснив свою позицію президент.

Він додав, що Разумков “живе своїм життям”, бо не підтримує той політичний курс, який обрала більшість у Верховній Раді.

“Якщо не підтримуєте політику щодо олігархів, якщо не підтримуєте санкційну політику щодо Медведчука, то у вас інші політичні погляди й це нормально. Але, якщо вони не такі, як у понад 200 осіб чи інших 73%, які віддали свої голоси за цю програму, то значить, ти живеш своїм особистим життям”, – додав Зеленський.

Під час засідання у Трускавці представники фракції “Слуга народу” збирають підписи за відставку Разумкова. Мінімальна потрібна кількість – 150.

Як відомо, народні депутати від “Слуги народу” ухвалили рішення розпочати збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Ініціатором став голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Він подав звернення від фракції.

У Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в Апараті ВР.