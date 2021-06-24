Президент України Володимир Зеленський не бачить жодного політика, який може становити йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах.

Про це він розповів у інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.

Зеленський заявив, що його головними “суперниками” залишаються бідність громадян, війна на Донбасі та погана інфраструктура.

“У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти – це інфраструктура, війна, бідність людей. Це найголовніше. Це те, що мене наздоганятиме, тому що я хочу це змінити”, – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи може Київський міський голова Віталій Кличко гіпотетично становити йому конкуренцію на виборах, Зеленський порадив меру зосередитися на розв’язанні інфраструктурних проблем столиці.

“У нас (з Київським міським головою. – Ред.) немає зараз якихось відносин. Він сказав, що ми переслідуємо його, влада переслідує через політичну конкуренцію. Мені здається, що він забув, що він – мер, і вирішив почати президентську кампанію”, – зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що міському голові Києва варто звернути увагу на власне оточення та на інфраструктуру столиці.

“У Кличка є свої проблеми в столиці. Кличко – всесвітньо відома людина, йому треба позбавитися тих людей (з власного оточення. – Ред.)”, – сказав Глава держави.