Президент Володимир Зеленський повідомив, за якої умови в країни може бути знову запроваджено жорсткий карантин.

Про це йшлося на зустрічі президента з релігійними лідерами, пише пресслужба Глави держави.

У понеділок, 19 жовтня, Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Він доповів про ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби в країні і закликав релігійних лідерів допомогти.

“Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо понад 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім”, — наголосив він.

Зеленський закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію. Зокрема, запропонував перевести богослужіння в онлайн-режим.