Президент України Володимир Зеленський зазначає, що наразі немає підстав для призупинення щеплення в країні від COVID-19 вакциною Covishield.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо призупинення використання вакцини AstraZeneca деякими країнами Європи, Зеленський закликав спиратися на факти, а не на дезінформацію.

Він наголосив, що наразі у світі відбувається серйозна інформаційна протидія Covishield, яка є найдоступнішою вакциною.

“Бельгія, США, Велика Британія, Польща, Австралія не зупинили щеплення вакциною AstraZeneca. Немає жодних доказів щодо кількості смертей у світі, яку пов’язують інформаційно з вакциною AstraZeneca, і про це офіційно говорить Всесвітня організація охорони здоров’я”, – наголосив президент України.

Він заявив, що вакциною Covishield на сьогодні вакцинували близько 90 тисяч осіб, і немає жодного летального випадку.

“Я сам вакцинувався цією вакциною, зараз стою перед вами, нормально почуваюся. На рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca, я не бачу. Від нашого Міністерства охорони здоров’я також я цієї інформації не отримував”, – зауважив президент.

Чому країни відмовляються від AstraZeneca?

Головна причина такого рішення – наростальні побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів, що може призвести до смерті людини.

Першою про зупинку вакцинації препаратом AstraZeneca заявила Австрія. Там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Випадок тромбозу також був зафіксований у Нідерландах.

В Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні вкололи препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія та легенева емболія.

В Італії після щеплення вакциною AstraZeneca помер учитель.

Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.

Таїланд та Демократична Республіка Конго також зупинили використання вакцини AstraZeneca.

Одночасно Бельгія, Польща, Чехія й Україна заявили, що продовжать щеплювати вакциною AstraZeneca.