Про це він заявив на спільній прес-конференції з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, який перебуває в Україні з офіційним візитом.
Відповідаючи на запитання журналіста щодо призупинення використання вакцини AstraZeneca деякими країнами Європи, Зеленський закликав спиратися на факти, а не на дезінформацію.
Він наголосив, що наразі у світі відбувається серйозна інформаційна протидія Covishield, яка є найдоступнішою вакциною.
“Бельгія, США, Велика Британія, Польща, Австралія не зупинили щеплення вакциною AstraZeneca. Немає жодних доказів щодо кількості смертей у світі, яку пов’язують інформаційно з вакциною AstraZeneca, і про це офіційно говорить Всесвітня організація охорони здоров’я”, – наголосив президент України.
Він заявив, що вакциною Covishield на сьогодні вакцинували близько 90 тисяч осіб, і немає жодного летального випадку.
“Я сам вакцинувався цією вакциною, зараз стою перед вами, нормально почуваюся. На рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca, я не бачу. Від нашого Міністерства охорони здоров’я також я цієї інформації не отримував”, – зауважив президент.
Чому країни відмовляються від AstraZeneca?
Головна причина такого рішення – наростальні побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів, що може призвести до смерті людини.
Першою про зупинку вакцинації препаратом AstraZeneca заявила Австрія. Там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.
Випадок тромбозу також був зафіксований у Нідерландах.
В Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні вкололи препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія та легенева емболія.
В Італії після щеплення вакциною AstraZeneca помер учитель.
Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.
Таїланд та Демократична Республіка Конго також зупинили використання вакцини AstraZeneca.
Одночасно Бельгія, Польща, Чехія й Україна заявили, що продовжать щеплювати вакциною AstraZeneca.
- Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендує країнам Європейського союзу продовжити використання вакцини AstraZeneca, попри заяви деяких країн щодо утворення тромбів у пацієнтів.
- Компанія AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз.
- У Словаччині після вакцинації проти COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca померла вчителька середньої школи. Зв’язок між смертю і препаратом поки не встановлений.
- В Естонії виявили два випадки утворення тромбів після вакцинації препаратами AstraZeneca та Pfizer.