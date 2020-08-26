Президент України Володимир Зеленський сказав, що не бажає Білорусі пережити те, що наша країна пройшла в 2014 році, маючи на увазі кровопролиття.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Euronews.

Він не вважає, що в світлі нинішньої ситуації в Білорусі некоректно говорити про аналогії.

“Я б не побажав їм тих же подій, що були у нас в 2014 році. Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали або якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруському народу такого ж сценарію”, – сказав український лідер.

Він вважає, що білоруській владі необхідний діалог з народом, щоб “вирішити ситуацію тим чи іншим способом”.

На місці Лукашенка Зеленський вважає, що провів би нові вибори.

“Давайте уявимо, що я впевнений в собі, я впевнений у виборі народу. Я впевнена людина. Як мені всіх заспокоїти? Я б сказав: “через місяць пройдуть нові вибори. Я буду в них брати участь. Хто хоче – беріть участь!”, – висловив своє припущення Зеленський.

Такий сценарій, за його словами, міг би увійти в історію.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.