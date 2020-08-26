Про це він сказав в інтерв’ю виданню Euronews.
Він не вважає, що в світлі нинішньої ситуації в Білорусі некоректно говорити про аналогії.
“Я б не побажав їм тих же подій, що були у нас в 2014 році. Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали або якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруському народу такого ж сценарію”, – сказав український лідер.
Він вважає, що білоруській владі необхідний діалог з народом, щоб “вирішити ситуацію тим чи іншим способом”.
На місці Лукашенка Зеленський вважає, що провів би нові вибори.
“Давайте уявимо, що я впевнений в собі, я впевнений у виборі народу. Я впевнена людина. Як мені всіх заспокоїти? Я б сказав: “через місяць пройдуть нові вибори. Я буду в них брати участь. Хто хоче – беріть участь!”, – висловив своє припущення Зеленський.
Такий сценарій, за його словами, міг би увійти в історію.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.
З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.
- 14 серпня опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Представники білоруської опозиції заявили, що виступають за “хороші відносини” як з країнами Євросоюзу, так і з Росією.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.
- 21 серпня від імені опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської до Верховного суду країни була подана скарга про визнання президентських виборів недійсними.