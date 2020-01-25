Така думка склалося у ведучого телепередачі “Війна і мир” Дмитра Дубова.
Перед самим інтерв’ю вказали, що бесіда відбувалася на російській мові, звернувши увагу на те, що це “унікальний для Зеленського випадок”.
“Він не любить спілкуватися з пресою “на мові умовного противника”, але для ізраїльського російськомовного телеканалу зробив виняток”, – пояснив журналіст.
Насправді, Зеленський про це не говорив. Практика його зустрічей з журналістами свідчить про те, що він раніше не відмовлявся розмовляти російською.
Дубов: Володимир Олександрович, здрастуйте. Спасибі вам за це інтерв’ю. Наскільки я розумію, це ваше перше інтерв’ю російською мовою ізраїльським ЗМІ.
Зеленський: Я готовий на будь-якій мові, можемо по-російськи, можемо українських мовою. Як вам зручно.
- Президент України Володимир Зеленський в Давосі зустрівся з директором Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка торкнулася мовного питання.