Журналіст ізраїльського "9 каналу" вказав у вступній частині до інтерв'ю, що український лідер Володимир Зеленський не любить спілкуватися російською, як мовою умовного противника.

Така думка склалося у ведучого телепередачі “Війна і мир” Дмитра Дубова.

Перед самим інтерв’ю вказали, що бесіда відбувалася на російській мові, звернувши увагу на те, що це “унікальний для Зеленського випадок”.

“Він не любить спілкуватися з пресою “на мові умовного противника”, але для ізраїльського російськомовного телеканалу зробив виняток”, – пояснив журналіст.

Насправді, Зеленський про це не говорив. Практика його зустрічей з журналістами свідчить про те, що він раніше не відмовлявся розмовляти російською.

Дубов: Володимир Олександрович, здрастуйте. Спасибі вам за це інтерв’ю. Наскільки я розумію, це ваше перше інтерв’ю російською мовою ізраїльським ЗМІ. Зеленський: Я готовий на будь-якій мові, можемо по-російськи, можемо українських мовою. Як вам зручно.