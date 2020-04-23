Президент Володимир Зеленський має право не декларувати витрати на візит в Оман.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, НАЗК в ході перевірки шукало відповіді тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотній переліт.

“Тільки ці два питання. Щодо зворотного перельоту Офіс президента нам надав інформацію, що літак був наданий Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі”, – заявив він.

Новіков повідомив, що оплату послуг проживання в готелі зробила дружина, а це не є подарунком.

“Згідно закону “Про запобігання корупції”, оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є також фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового стану. Тобто, якби сам президент заплатив за проживання в готелі, він мав би це задекларувати”, – розповів він.