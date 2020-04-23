Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, НАЗК в ході перевірки шукало відповіді тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотній переліт.
“Тільки ці два питання. Щодо зворотного перельоту Офіс президента нам надав інформацію, що літак був наданий Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі”, – заявив він.
Новіков повідомив, що оплату послуг проживання в готелі зробила дружина, а це не є подарунком.
“Згідно закону “Про запобігання корупції”, оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є також фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового стану. Тобто, якби сам президент заплатив за проживання в готелі, він мав би це задекларувати”, – розповів він.
- Як відомо, 5 січня ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ пресслужба українського лідера заявила, що Зеленський найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- Спершу прессекретарка Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі. Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран у конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані. Глава держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман міститься у чорному списку Євросоюзу.
- За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся Президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень.
- Згодом стало відомо, чиїм коштом Зеленський відпочивав в Омані.