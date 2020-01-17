Президент Володимир Зеленський поки не визначився з питанням відставки уряду Олексія Гончарука, але призначив йому зустріч.

Про це #Буквам розповів один з впливових депутатів президентської фракції “Слуги народу”.

За словами депутата, сьогодні ввечері має відбутися зустріч Президента Зеленського та прем’єр-міністра Гончарука.

Водночас в самому Кабінеті Міністрів шанси своєї відставки оцінили в 30%. За словами співрозмовників #Букв, Офісу Президента не сподобалося, що Гончарук написав заяву про відставку та передав його на Банкову.

“Там не люблять, коли їх змушують приймати зайві політичні рішення”, — сказав співрозмовник видання.

Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.

Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.