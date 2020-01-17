Про це #Буквам розповів один з впливових депутатів президентської фракції “Слуги народу”.
За словами депутата, сьогодні ввечері має відбутися зустріч Президента Зеленського та прем’єр-міністра Гончарука.
Водночас в самому Кабінеті Міністрів шанси своєї відставки оцінили в 30%. За словами співрозмовників #Букв, Офісу Президента не сподобалося, що Гончарук написав заяву про відставку та передав його на Банкову.
“Там не люблять, коли їх змушують приймати зайві політичні рішення”, — сказав співрозмовник видання.
Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Сьогодні прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження.
- Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія не вважає порушенням, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському, а не Верховній Раді, як це передбачено законодавством.