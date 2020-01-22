Президент України Володимир Зеленський не планує проводити зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним під час свого візиту до Ізраїлю.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Президент України відвідає з робочим візитом державу Ізраїль. В рамках візиту запланована участь Володимира Зеленського в заходах п’ятого Всесвітнього форуму пам’яті Голокосту, а також зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, спікером Кнесету Юлієм Едельштейном і представниками ділових кіл Ізраїлю”, – стверджують в прес-службі Офісу Президента.

В той же час у Офісі Президента підкреслюють, що зустріч Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним, який також буде присутній на заходах в Єрусалимі, на даний момент не запланована.

“Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, президент України планує обговорювати тільки питання подальшого звільнення утримуваних осіб”, – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський анонсував свій перший офіційний візит до Ізраїлю. Він пройде на 75-му річницю визволення концтабору Аушвіц.