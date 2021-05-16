Про це повідомляє Офіс президента.

“У День пам’яті жертв політичних репресій було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до меморіального знака на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”. Також було покладено квіти до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника”, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Про перебування на території заповідника самого президента Зеленського немає жодного слова. Так само і немає світлин, на яких би президент вшановував пам’ять жертв чи покладав квіти.

Лише на стрічках кошиків написано “Від президента Володимира Зеленського”.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі заявив, що у Радянському Союзі “були свої плюси”. “Були дуже складні часи, радянські. Ми знову були частиною іншої країни. Я сам народився в Радянському Союзі, і хочу вам сказати, там були плюси, були мінуси, але ми розуміємо, що там не було у людей права на свободу слова, права вибору, приватної власності”, – сказав глава держави.