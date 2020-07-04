Президент України Володимир Зеленський не проти розвивати в нашій країні проєкт вакуумного поїзда Hyperloop.

Це випливає з розмови глави держави під час його офіційного візиту в Одеську область.

Так, під час поїздки Зеленський ознайомився з роботою терміналів та інвестиційними проєктами компанії “Трансінвестсервіс” (ТІС).

Розмова про Hyperloop між президентом і генеральним директором, співвласником ТІС Андрієм Ставніцером сталася під час демонстрації презентаційного відеоролика, який стосувався одного з найбільших світових портових операторів DP World. Останній став інвестором порту ТІС.

Відео моменту розмови опублікувала прес-служба президента в Facebook.

У свою чергу колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який був ініціатором впровадження проєкту Hyperloop у нашій країні, оприлюднив фрагмент відео із субтитрами.

“Тут така справа… Навіть не знаю, як сказати… Але Зеленський готовий будувати “Гіперлуп”! #ЗеОмелян якийсь буде…”, – написав він.

Судячи з запису, між президентом і Ставніцером відбулася розмова такого змісту з приводу Hyperloop:

Ставніцер: Ось, до речі, це співінвестор Hyperloop, разом із Річардом Бренсоном (мова йде про DP World і компанію Virgin Бренсона, – ред.).

Зеленський: Але щось поки не виходить з Hyperloop?

Ставніцер: Ще не дуже так, поки не дуже. Але вони поки хочуть Hyperloop вантажний зробити, щоб між портами і наприклад…

Зеленський: Так чого ви не приходите з цими інвесторами? Я ж відкрита людина.

Ставніцер: Нам ще далеко до них, це Омелян…

Зеленський: Треба робити все одно, інакше ми будемо розвиватися мільйон років.

Варто відзначити, що раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що у відомстві не займатимуться ідеєю Hyperloop, яку активно пропагував ексголова відомства Володимир Омелян.

Криклій, зокрема, висловив своє скептичне ставлення до ідеї створення Hyperloop в Україні. “Я за більш сучасні технології, наприклад, телепортацію”, – іронізував міністр.