Це випливає з розмови глави держави під час його офіційного візиту в Одеську область.
Так, під час поїздки Зеленський ознайомився з роботою терміналів та інвестиційними проєктами компанії “Трансінвестсервіс” (ТІС).
Розмова про Hyperloop між президентом і генеральним директором, співвласником ТІС Андрієм Ставніцером сталася під час демонстрації презентаційного відеоролика, який стосувався одного з найбільших світових портових операторів DP World. Останній став інвестором порту ТІС.
Відео моменту розмови опублікувала прес-служба президента в Facebook.
У свою чергу колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який був ініціатором впровадження проєкту Hyperloop у нашій країні, оприлюднив фрагмент відео із субтитрами.
“Тут така справа… Навіть не знаю, як сказати… Але Зеленський готовий будувати “Гіперлуп”! #ЗеОмелян якийсь буде…”, – написав він.
Судячи з запису, між президентом і Ставніцером відбулася розмова такого змісту з приводу Hyperloop:
Ставніцер: Ось, до речі, це співінвестор Hyperloop, разом із Річардом Бренсоном (мова йде про DP World і компанію Virgin Бренсона, – ред.).
Зеленський: Але щось поки не виходить з Hyperloop?
Ставніцер: Ще не дуже так, поки не дуже. Але вони поки хочуть Hyperloop вантажний зробити, щоб між портами і наприклад…
Зеленський: Так чого ви не приходите з цими інвесторами? Я ж відкрита людина.
Ставніцер: Нам ще далеко до них, це Омелян…
Зеленський: Треба робити все одно, інакше ми будемо розвиватися мільйон років.
Варто відзначити, що раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що у відомстві не займатимуться ідеєю Hyperloop, яку активно пропагував ексголова відомства Володимир Омелян.
Криклій, зокрема, висловив своє скептичне ставлення до ідеї створення Hyperloop в Україні. “Я за більш сучасні технології, наприклад, телепортацію”, – іронізував міністр.
- У лютому 2018 року на той момент міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував розвиток в Україні швидкісної транспортної системи Hyperloop. Зазначалося, що будівництво 1 км наземної труби Hyperloop в Україні, за різними оцінками, обійдеться в суму близько 10 млн доларів.
- У червні 2018 року Міністерство інфраструктури України і Нyperloop Transportation Technologies підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю при роботі над проєктом Нyperloop.
- У травні 2019 року Володимир Омелян повідомляв, що проєкт будівництва Hyperloop в Україні знаходиться на стадії завершення наукової оцінки та пошуку фінансування.