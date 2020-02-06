Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Як відомо, раніше Зеленський говорив про те, що Авакову дали випробувальний термін, за який він повинен показати реальні результати роботи.

“Я за те, щоб у нас міністерства були кращими в світі. Що стосується пана Авакова, я вам сказав, мене запитували: дійсно це ніякий не компроміс, тому що я нічого йому не винен… Це я. Але є Уряд. Є Прем’єр- міністр. Тому є, скажімо так чесно, випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в Міністерстві внутрішніх справ. Ми оновили… нова людина там в Нацполіції, наскільки я знаю, точно нова людина в прикордонників (Держприкордонслужбі, – ред.), я про це домовлявся з міністром внутрішніх справ і з нашим Кабміном говорив… Потім у нас Нацгвардія, нова людина. Там дуже багато нових людей… Тому є випробувальний термін”, – говорив Зеленський в жовтні.

На питання про те, коли ж цей випробувальний термін для Авакова закінчиться, сьогодні Зеленський сказав:

“Я не знаю, не маю що вам зараз відповісти. Ви знаєте, дуже багато речей, резонансних справ, які зараз є в суспільстві. Ми чекаємо на результат. Реальний, не на словах, а дієвий. І Шеремет, і Гандзюк , й інші такі дуже гучні кримінальні справи, тому давайте почекаємо. Треба результат”.