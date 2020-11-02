Про це йшлося в етері програми “Свобода слова” на телеканалі “ICTV“.

“Я повертати назад не буду, відкликати законопроєкт не буду. Якщо б я знав, що я не правий і люди звичайні мені сказали мені: “Пане президенте, ви не праві, це гаряче рішення, всупереч думкам суспільства”.. Я б негайно відкликав би. І не думав би про жодні політичні поразки. Мені все одно”, — сказав президент.

Зеленський також додав, що упевнений в правильності кроків щодо КСУ і розраховує на підтримку “розумних депутатів”.

Як повідомлялося раніше, через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.