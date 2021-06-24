Про це він розповів у інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.
Зеленський заявив, що потрібна стабільна ситуація в армії та Міноборони. Він зазначив, що наразі Хомчак та Таран працюють над виправленням своїх помилок.
“У нас іде війна і нам потрібна стабільна ситуація що в армії, що в Міністерстві оборони. Є помилки, і вони (Таран та Хомчак – ред.) їх виправляють. Якщо вони всі не виправлять, буде інша бесіда. Реформа іде від початку війни та не зупиняється, треба робити різкі кроки”, – сказав Зеленський.
- 15 червня мережею прокотився черговий скандал. І хоч для соцмереж це звичайна практика, тема цього разу була вкрай серйозна: харчування наших військових.
- Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США повідомили про надання Україні пакету військової допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів. Це гроші на військове обладнання, підготовку, консультації – заради зближення з НАТО.