Про це він розповів у інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.

Зеленський заявив, що потрібна стабільна ситуація в армії та Міноборони. Він зазначив, що наразі Хомчак та Таран працюють над виправленням своїх помилок.

“У нас іде війна і нам потрібна стабільна ситуація що в армії, що в Міністерстві оборони. Є помилки, і вони (Таран та Хомчак – ред.) їх виправляють. Якщо вони всі не виправлять, буде інша бесіда. Реформа іде від початку війни та не зупиняється, треба робити різкі кроки”, – сказав Зеленський.