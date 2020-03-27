У Комітеті виборців України підвели підсумки і констатували, що Володимир Зеленський не виконав основні обіцянки, які давав рік тому під час передвиборної кампанії.

Про це повідомляє КВУ в Facebook.

“Експерти КВУ проаналізували публічні заяви В. Зеленського, озвучені ним в березні минулого року під час передвиборної кампанії. Зокрема, в ході інтерв’ю для телеканалу 1+1 від 24 березня 2019 року. Рік по тому можна стверджувати, що В. Зеленський на посаді Президента не виконав основні обіцянки, висловлені ним під час передвиборної кампанії”, – йдеться в повідомленні.

Обіцянка 1: “Перше – я вважаю, що потрібен російськомовний телеканал, який веде мовлення на територію Донбасу, який віщає в світ”.

Виконано.

Запуск державного телеканалу “Дім”, створеного для жителів тимчасово окупованих територій, стався 1 березня 2020 року.

Обіцянка 2: “Друге – це піднімати економіку в нашій країні”.

Не виконано.

За час роботи команди “Слуги народу” базові економічні показники не покращали, а деякі з них погіршилися.

Обіцянка 3: “Потрібно показати реальну боротьбу з корупцією. Ми пропонували закон Лінкольна… насправді це працює. Ти кажеш, що ця людина корупціонер, у тебе є якісь докази, ти приводиш ці докази прокурору, прокурор повинен розглянути цю справу і стягнути з людини, яка корупціонер, гроші. У подвійному, потрійному розмірі”.

В процесі виконання.

17 жовтня парламент прийняв закон про тих, хто викриває корупцію. З 1 січня він вступив в силу. У разі правдивого повідомлення про корупуцію, викривачі можуть отримати 10% від суми завданої шкоди. Однак на практиці механізм поки не довів ефективність.

Обіцянка 4: “Ми пропонуємо нульову декларацію, податкову амністію. Нормальні люди, гастарбайтери, бізнесмени, дрібний, середній (на який тиснули правоохоронні органи різні) повинні відкритися… Ми розмовляємо з колегами, всі кажуть: “Звичайно, ми хочемо, дайте нам правила гри”. Поклади гроші, відкрийся, заплати 5% державі. Почнемо з чистого аркуша”.

Не виконано.

Механізми податкової амністії і нульової декларації не були реалізовані на практиці. Однак деякі ініціативи “Слуги народу” навпаки зустріли критику представників середнього і малого бізнесу (закон про касові апарати для ФОПів).

Обіцянка 5: “Ми брали гроші, ми зобов’язані їх віддавати (ред. – для МВФ). Розривати їх ми не маємо права. Це імідж країни”.

В процесі виконання.

Україна виплатила по кредитах МВФ 213,6 мільйонів доларів в лютому 2020 го року.

Обіцянка 6: “З представниками МВФ я теж зустрічався і я хотів зрозуміти, вам дійсно так важливо, щоб наші люди помирали, щоб у них не було можливості заплатити ці тарифи? Вони сказали ні… Їм важливо не де ви берете гроші, їм важливо показати , що у вас є альтернативні джерела. є кілька кроків наповнити країну грошима”.

Не виконано.

Владі не вдалося досягти значного прогресу в домовленостях з МВФ за тарифними планами.

Обіцянка 7: “Є цивілізований спосіб прибрати Президента – це закон про імпічмент”.

Виконано.

10 вересня парламент прийняв закон про імпічмент Президента.

Обіцянка 8: “Що таке ДУСя, у якій купа підприємств? Потрібно, щоб такі держпідприємства були виставлені на приватизацію”.

В процесі виконання.

Восени 2019-го року перші п’ять об’єктів ДУСі було передано на приватизацію.

Обіцянка 9: “Звичайно ж потрібно продовжувати Мінський процес. Хотілося б його розширити. Його можна ретрансформувати. Додати туди представників США і Великобританії”.

Не виконано.

Великобританія і США не приєдналися до Мінського процесу.