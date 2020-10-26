Президент України Володимир Зеленський негативно вплинув на дотримання у країні принципів демократії під час проведення 25 жовтня місцевих виборів.

Про це заявила громадянська мережа “ОПОРА”, яка спостерігала за передвиборчою кампанією.

ОПОРА зазначає, що інтенсивна залученість президента України Володимира Зеленського до агітаційної кампанії партії “Слуга народу” негативно вплинула на просування визнаних демократичних стандартів щодо розмежування державних та партійних інтересів, а також попередження практики зловживань адміністративними ресурсами на різних рівнях.

“І хоча правові підстави і оцінки такої активності глави держави залишаються дискусійними, очевидним є факт втрати державою та її центральною владою можливості продемонструвати нові підходи до забезпечення належних стандартів виборів на рівні політичної практики. На аналогічних засадах організація оцінює також ініціативу президента України провести 25 жовтня 2020 р. неофіційне опитування біля приміщень для голосування. Особливості організації, перебігу і фінансування такого опитування мають потенціал дискредитації у майбутньому інструментів народовладдя в Україні та створюють передумови для суспільно небезпечних маніпуляцій ними широким спектром політичних сил”, – зазначили в ОПОРІ.