Президент Володимир Зеленський впевнений, що ніхто не зможе закінчити війну швидше, ніж він.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Euronews.

На запитання журналістки щодо ситуації на Сході та перемовин у нормандському форматі Зеленський відповів, що все просувається не так швидко, як він очікував.

“Але зараз перемир’я. Буде зустріч в нормандському форматі. По-третє, був обмін полоненими. Ми домовилися про лінії розмежування і 20 точках розмінування. Це дуже важливо. Скільки ще часу знадобиться? – Я не знаю. Думаю, за результатами другої нормандської зустрічі є високий шанс закінчення війни”, – сказав глава держави.

На уточнювальне питання, коли саме очікувати завершення війни, президент відповів, що вірить, що це станеться цього року.

“Якомога раніше. Я хочу вірити, що це станеться в цьому році. Я дуже хочу вірити в це і я вірю. Якби це залежало тільки від мене… Я не хочу зараз називати імена, але в порівнянні з минулою командою, ніхто так сильно не хотів цього, як я, навіть близько. Ніхто не зробив так багато з точки зору прискорення процесу і тиску на нього. І всі те бачать! І я говорю не тільки про нас, Україну, а й наші іноземні партнери бачать це. Я знаю, що ніхто не зможе покласти війні край швидше, ніж я”, – сказав Зеленський.

Глава держави Володимир Зеленський сподівається на те, що українці будуть пишатися ним після закінчення президентського терміну.

Довідка. Голова інформаційного телеканалу Euronews – Валід Арфуш. У 2005 році у власному журналі “Папараzzи” про життя зірок шоу-бізнесу і можновладців опублікували статтю, присвячену синові третього президента України Віктора Ющенка – Андрію Ющенку. У матеріалі були фото сина президента з відпочинку в Туреччині, де він був зі своєю дівчиною. Останній нібито задля помсти за статтю організував підпал автомобіля Bentley, що належав Арфушу.

У відповідь Арфуш вимагав, щоб стосовно не лише Андрія Ющенка, а і його батька, відкрили кримінальні провадження на території України та Франції.

З серпня 2007 по лютий 2010 Арфуш був головою міжнародного відділу пресслужби кандидата в президенти, а пізніше президента України Віктора Януковича.

Телеканал Euronews фінансується коштом європейських урядів і різних країн.

У березні 2015 року говорили про те, що спонсором української служби Euronews був олігарх Дмитро Фірташ, проти чого виступили в Європарламенті.

Україномовна філія телеканалу була закрита у 2017 році, після чого неодноразово лунали заяви про те, що канал став “рупором Кремля” в Україні.

Один з інвесторів телеканалу – Москва в особі ВГТРК. Фінансувати Euronews Росія почала у 2004 році, придбавши 17% акцій телеканалу. Разом з France Televisions, італійською RAI та турецькою TRT Росія входить до четвірки найбільших акціонерів телеканалу.