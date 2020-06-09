Президент Володимир Зеленський заявив, що на сході України ставлення до лідера ОУН Степана Бандери неоднозначне.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

За його словами, на питання про місце Бандери в нашій історії має відповісти час.

Відповідаючи на питання, чи вважає він Бандеру героєм, Зеленський сказав, що всі люди, які захищали незалежність України, є її героями. “У нас від героя до ворога – один крок”, – сказав президент.

Він також заявив, що на сході України немає однозначного ставлення до історії Бандери. “Не потрібно, на мою думку, провокувати українське суспільство і відповідати на питання, на яке має відповісти час”, – заявив Володимир Зеленський.