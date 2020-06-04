Президент України Володимир Зеленський заявляє про складність боротьби з контрабандою, яка буде 2-3 роки "штормити" країну, але підкреслює, що влада налаштована рішуче, на прикладі ситуації з Закарпатською областю.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“На Закарпатті я поставив губернатором офіцера СБУ, тому що будь-якого іншого губернатора купують місцеві еліти або інші еліти. Купують, або залякують, раніше їх навіть могли “поховати” там. Тому я поставив губернатором в Закарпатській області людину, який був другим, третім в службі безпеки України, людини, якого бояться, на прізвище Петров. людину, яку стороною обходять місцеві великі контрабандисти “, – сказав Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області.

За словами президента, операція нового голови Закарпатської ОДА з викриття контрабандистів спрацювала.

“Зупинили “звичайних нормальних” українців, які сказали, що вони “20 років платять митнику 500 баксів і їдуть”, а тепер їм це робити не дають. Була велика черга. Вони домовилися, автобуси між собою, що “у вас завтра нічого не буде”, ніяких продуктів, текстилю, ні кави, нічого іншого, “якщо ви не будете нас пропускати по $500”, – розповів Зеленський.

“І таке буде в найближчі 2-3 роки, будуть вони” штормити “цю країну. Так воно буде. Але якщо ми не будемо з цим боротися, і в певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамона, так переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого, немає іншого шансу, як поламати їм хребет. Або давайте їх пропускати”, – сказав президент.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною перевізники заблокували контрольний пункт пропуску “Тиса”. Як повідомляло місцеве видання Mukachevo.net, перевізники відмовляються декларувати посилки, які возять на замовлення. “Водії відмовляються подавати документи для митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це робить неможливим перетин кордону на законних підставах”, – зазначають прикордонники.