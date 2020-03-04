Президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, як розв'язуються проблеми у вугільній галузі, зазначивши, що не може бути "нянькою" профільному міністерству, "антикризовим менеджером" і "колектором".

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Наш біль – ситуація з шахтарями та вугільною галуззю. Так, ці проблеми існують уже 15 років. Але сьогодні це – наш спадок і наша відповідальність. Перш за все мова про зарплати шахтарів та збут українського вугілля. Ця проблема була влітку. Всі втручалися. Це ненормально, але я теж втрутився. Проблема виникла знову. Я знову втрутився, і цього тижня шахтарям буде погашено 650 млн гривень боргів. Але я не можу щоразу ставати і психологом для людей, і кризовим менеджером для деяких, і колектором, який вимагає чесно зароблені гроші, і нянькою профільному міністерству“, – наголосив Зеленський.

Також президент прокоментував заяви про можливе закриття неприбуткових шахт. Він зазначив, що це можливо за умови навчання, перекваліфікації людей, створення нових робочих місць.

“Вкотре наголошую: закрити шахту – не означає закрити питання. Тому спочатку – навчання людей та перекваліфікація, створення нових робочих місць, забезпечення аналогічної, як мінімум, зарплати, і тільки потім ми можемо порушувати питання закриття тієї чи іншої неприбуткової шахти. Лише у такій послідовності”, – заявив Зеленський.

Крім того, глава держави висловився проти імпорту електроенергії і вугілля.

“Скажіть мені, будь ласка, про який імпорт чужої електроенергії та вугілля може йтися, коли наші шахтарі не захищені державою? Це тисячі шахтарів та їхні родини”, – нагадав Зеленський.