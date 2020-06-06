Про це він поінформував під час неформального спілкування з журналістами в резиденції “Залісся”. Відео спілкування оприлюднило видання НВ.

За словами глави держави, деяким “слугам народу” “набридло бути у Верховній Раді”, тому вони захотіли балотуватися в мери.

“Багато хто з них перший раз у Верховній Раді, і комусь вже набридло бути в ВР. Всі хочуть бути королями всесвіту. Вони хочуть спробувати бути мером Києва. Мером від партії “Слуга народу” буде одна людина. Вони захотіли праймеріз, і це нормально. Буде внутрішній праймеріз партії, куди увійдуть не тільки люди зі “Слуги народу”, – зазначив Зеленський.

Він уточнив, що праймеріз серед кандидатів пройде в два етапи.

“Мені потрібно тільки два етапи. По-перше, вони всі повинні показати програму: що вони бачать з Києвом, що вони збираються робити. Другий етап – ми всіх міряємо соціологією і бачимо, у кого більше шансів. Ось і все”, – розповів глава держави.

(На відео – з 10:00)