Про це він поінформував під час неформального спілкування з журналістами в резиденції “Залісся”. Відео спілкування оприлюднило видання НВ.
За словами глави держави, деяким “слугам народу” “набридло бути у Верховній Раді”, тому вони захотіли балотуватися в мери.
“Багато хто з них перший раз у Верховній Раді, і комусь вже набридло бути в ВР. Всі хочуть бути королями всесвіту. Вони хочуть спробувати бути мером Києва. Мером від партії “Слуга народу” буде одна людина. Вони захотіли праймеріз, і це нормально. Буде внутрішній праймеріз партії, куди увійдуть не тільки люди зі “Слуги народу”, – зазначив Зеленський.
Він уточнив, що праймеріз серед кандидатів пройде в два етапи.
“Мені потрібно тільки два етапи. По-перше, вони всі повинні показати програму: що вони бачать з Києвом, що вони збираються робити. Другий етап – ми всіх міряємо соціологією і бачимо, у кого більше шансів. Ось і все”, – розповів глава держави.
(На відео – з 10:00)
- 31 травня народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський оголосив про своє бажання взяти участь у праймеріз “СН” на посаду мера Києва.
- 31 травня народний депутат від “Слуги народу”, колишній гендиректор групи “1+1 медіа” Олександр Ткаченко повідомив про намір брати участь у праймеріз “СН” на вибори мера Києва. 4 червня він був призначений міністром культури.
- У праймеріз “Слуги народу” можуть взяти участь від чотирьох до шести кандидатів у мери Києва.