Про це він заявив під час робочого візиту до Одещини.

“Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони повинні змінюватися. Я зараз не бачу, що ми щось повинні стримувати, якщо чесно”, – сказав Зеленський.

“Це така дискусія, тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи повинні ми стримувати, чи не повинні… чи ми все-таки в ринкових умовах…”, – додав він.

1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”. “Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні”, – заявив Смолій.