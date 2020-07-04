Про це він заявив під час робочого візиту до Одещини.
“Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони повинні змінюватися. Я зараз не бачу, що ми щось повинні стримувати, якщо чесно”, – сказав Зеленський.
“Це така дискусія, тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи повинні ми стримувати, чи не повинні… чи ми все-таки в ринкових умовах…”, – додав він.
- 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”. “Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні”, – заявив Смолій.
- 2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.
- Верховна Рада України 3 липня підтримала проєкт постанови про відставку голови Національного банку Якова Смолія.
- Яків Смолій заявив, що представники влади вимагали від нього приймати економічно необґрунтовані рішення, які могли завдати шкоди економіці країни: зокрема, друкувати гроші, підвищити інфляцію до 11% і змінити курс гривні (встановити на рівні 30 грн/долар).
- Також Яків Смолій повідомив, що його заяві про відставку передувала зустріч із президентом Володимиром Зеленським.