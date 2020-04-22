Після пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні необхідно змінити підхід до медичної реформи, оскільки спалах захворювання показав, що в країні, крім професійних медиків, нічого немає.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський у фільмі “Рік президента Зеленського”, показаному в ефірі українських телеканалів, повідомляють #Букви.

“Зараз дуже багато запитань до медреформи… Особливо коронавірус показав, що це за медреформа: лікарні не готові. Кількість інфекційних ліжок не готова до такого виклику, заробітна плата лікарів дуже мала, інфраструктури медичної немає”, – зазначив він.

За словами Зеленського, на початок спалаху в Україні не було навіть тисячі справних апаратів штучної вентиляції легенів, а захисні маски виявилися простроченими.

“Всі нам казали: “Будьте спокійні, у нас є запаси, у нас є маски, їх мільйони на складах, у нас 3000 справних ШВЛів, у нас є десятки лабораторій для перевірки тестів”. Я вам скажу: у нас було на початок 5 справних лабораторій, зараз працюють – 35. У нас ШВЛів більш-менш справних не було навіть тисячі на країну, де 40 млн (населення, – ред.). Були прострочені маски. Просто якась ганьба”, – розповів глава держави.

“Тому, коли ми великими літерами пишемо на плакаті: “Ось вона, друга черга медичної реформи” – ми бачимо, що після коронавірусу потрібно повністю змінити підхід. Ми лише зараз розуміємо, що у нас є. Так я вам чесно скажу: у нас крім медиків прекрасних, дійсно професійних, одних із кращих у світі, у нас нічого іншого немає. Ось і вся медична реформа“, – наголосив Зеленський.

Глава держави запевнив, що наразі налагоджено постачання засобів індивідуального захисту, а також здійснюється запуск вітчизняних виробників апаратів ШВЛ.

(На відео – з 35:04)

Як відомо, медична реформа, що стартувала в 2018 році, поки що торкнулася лише первинної медичної допомоги. У 2020 році системні зміни мають відбутися на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.

Зокрема, з 1 квітня більшість медичних послуг в Україні повинні бути безкоштовними для населення: серед них пологи, лікування інсультів та інфарктів. Їх повинна оплачувати Національна служба здоров’я України.