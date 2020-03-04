Про це він заявив, виступаючи з трибуни Верховної Ради на позачерговому засіданні, повідомляє кореспондент #Букв.

“Я впевнений, що будь-яка влада робить крок у прірву, коли втрачає три головні речі: пам’ять, слух і зір. Тобто коли влада забуває свої обіцянки, перестає чути звичайних людей і не бачить необхідності в змінах”, – почав свій виступ Зеленський.

Він зазначив, що нинішній Кабінет Міністрів має низку досягнень, але їх недостатньо.

“Давайте будемо об’єктивні: цей Уряд має досягнення. Це зниження інфляції, облікової ставки Національного банку України, боротьба з тіньовими ринками, зокрема, з гральним бізнесом і нелегальними АЗС. Це початок приватизації держпідприємств, це кредити малому і середньому бізнесу, зменшення ролі держави в економіці. Але! Правда в тому, що українцям сьогодні цього замало. Так, це перший Уряд, де немає топ-корупції, але не красти – замало. Це Уряд нових облич, але облич – замало. Потрібні нові мізки і нові серця. Цей Уряд знає, що робити, але знати – замало, потрібно багато працювати і робити”, – наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що недопрацювання нинішнього Уряду є в сфері економіки (зокрема, спостерігається падіння промисловості), охорони здоров’я (у впровадженні медреформи), комунальних послуг (ситуація навколо платіжок за газ), митниці (через недоотримання надходжень до державного бюджету).

У зв’язку з цим Зеленський закликав народних депутатів розглянути питання відставки Олексія Гончарука.

При цьому президент висловив думку, що нинішній Уряд “зробив більше, ніж всі попередні”, чим викликав невдоволені вигуки частини нардепів.

“Мені не соромно за наш Уряд, але ми б хотіли ним пишатися… Сьогодні на внутрішньополітичному полі цьому Уряду дуже тісно, а отже хтось із них повинен піти. Вчора в ВР було подано заяву Олексія Гончарука з проханням прийняти його відставку. Я прошу нардепів дати оцінку цій заяві своїм персональним голосуванням”, – заявив Зеленський.