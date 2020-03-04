Про це глава держави заявив, виступаючи сьогодні в Парламенті, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Зеленський нагадав про своє передвиборче гасло: “Весна прийде – саджати будемо”.

“Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар. Він повинен нагадати вам, що надворі вже весна. Другий – це Кримінальний кодекс України. Є підозра, що у декого його немає, на жаль. Сподіваюся, він стане вашою настільною книгою”, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що ще влітку керівники правоохоронних органів заявляли про те, що для результату їм потрібна тільки “політична воля”.

“Я вам її дав. Візьміть її. Ви її отримали. Говорили: “Потрібно скасувати телефонне право”. Скасували. Ніхто згори не спускає прізвища, на які потрібно “звернути увагу” або навпаки”, – зазначив глава держави.

У відповідь на цю заяву в залі пролунав гул голосів.

“Якби я втручався, деякі люди це вже б відчули”, – відреагував на це Зеленський.

“Як мені ще не втручатися в вашу діяльність, щоб вона нарешті дала результат, якого чекають і громадяни України, і наші міжнародні партнери?” – додав він, адресуючи своє звернення силовикам.