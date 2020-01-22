Президент Володимир Зеленський вважає, що повинен ефективно працювати на своїй посаді, щоб "хоча б цим пояснити своїм дітям, чому він не вдома".

Про це український лідер заявив після свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.

“Я працюю на посаді президента 248 днів. Ви розумієте, яка це складна професія, що я знаю, скільки днів я працюю …”, — поскаржився Зеленський.

Після Президент додав, що вважає за необхідне показувати ефективні результати своєї роботи, щоб “цим пояснити своїм дітям” свою відсутність вдома.

“Ми ставимо завдання, щоб кожен день ти повертався додому з думкою, що не дарма пропрацював президентом. Я хочу ще раз сказати… Я президент 248 днів і всі ці дні я працюю на державу Україна. Я всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім’ю. Тому кожен день на посту президента я маю давати важливий результат для країни, щоб хоча б це пояснити своїм дітям, чому я не вдома”, — сказав він.